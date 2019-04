Incendiu Notre-Dame: Lectie pentru romani! Cum se comporta o mare natiune cand infrunta o drama

Incendiu Notre Dame google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Francezii s-au purtat exemplar in urma incendiului cumplit care a devastat Catedrala Notre-Dame. Pompierii au fost aplaudati dupa efortul lor imens, presedintele Macron, premierul Philippe, ministrul de interne Castaner si primarul Hidalgo au fost inconjurati de sute de oameni in liniste, cu decenta cuvenita unui moment dramatic. Fara huduieli politice sau de alta natura, fara acuzatii irationale in astfel de momente, cu o reactie solidara specifica unei natiuni puternice. Echilibrul mass media a fost la cel mai inalt nivel. Atat BFMTV, cat si France 2 sau TV5 au relatat cu deplina incredere in cei care intervin la fata locului. Fara isterii, tipete, acuzatii sau opinii atotstiutoare. Mesaje calme ...