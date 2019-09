Incendiu PUTERNIC in apropiere de Atena - Peste 160 de pompieri s-au luptat cu focul

Peste 160 de pompieri se luptau duminică să stingă un incendiu major, izbucnit la aproximativ 60 de kilometri de Atena, din cauza vânturilor puternice, au informat autorităţile, citate de AFP, conform agerpres.ro.

Potrivit pompierilor, incendiul a fost raportat cu o zi înainte în munţii din apropierea staţiunii Loutraki, aflată la vest de capitală."Focul arde în apropierea vârfului muntelui", a declarat şeful adjunct al operaţiunilor, Stefanos Kolokouris, pentru televiziunea publică ERT. "Încercăm să delimităm un perimetru, dar terenul este foarte accidentat, cu râpe", a explicat el.

Patru bombardiere cu apă şi şase elicoptere participă la operaţiuni. Din lipsa drumurilor de acces, două escadroane de pompieri au fost transportate pe vârful muntelui de un elicopter Super Puma, potrivit agenţiei naţionale de presă ANA.



Autorităţile au evacuat 50 de persoane dintr-o mănăstire sâmbătă, după izbucnirea incendiului, însă au subliniat că nicio altă zonă nu a fost ameninţată.

My holiday destination for the last 7 years I have many friends here #loutraki #Greece but tonight the mountains around the town our burning