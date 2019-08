Incendiu puternic in zona Bucium - Update

Incendiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Update: Sursele noastre ne-au informat ca, in incendiu sunt implicate trei case foarte apropiate. S-au suplimentat echipele de interventie cu inca doua Autospeciale cu apa si spuma. In urma cu cateva momente, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi au fost chemati sa intervina in zona Bucium la un incendiu produs la o locuinta si o anexa. La fata locului s-au deplasat pompierii de la Detasamentul 2 cu trei Autospeciale cu apa si spuma si de la Detasamentul 1 un Echipaj de Prim Ajutor cu 18 subofiteri. Din primele informatii se pare ca, incendiul a fost declansat in urma unei descarcari electrice. Masini distruse de copaci cazuti in Cug - FOTO, VIDEO Vom reveni cu det ...