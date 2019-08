Incendiu puternic la o hala din zona Pipera din Bucuresti. Sute de oameni au fost evacuati. Mesaj Ro-Alert, emis din cauza focului

Un incendiu puternic are loc, vineri, in zona de nord a Capitalei. La aceasta ora, pompierii intervin la fata locului cu peste 25 de autospeciale. Fumul dens se poate observa de la distanta considerabila in zona din Pipera in care se afla mai multe compa

Incendiul ar fi izbucnit deoarece muncitorii ar fi sudat in interiorul halei, iar scanteile ar fi ajuns in zona unor pompe care pierdeau ulei , spun martorii. Potrivit acestora, subsolul cladirii era plin de deseuri, ceea ce ar fi alimentat focul si ingreuneaza misiunea pompierilor de a-l stinge.

