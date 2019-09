Incendiu puternic raspandit pe zeci de hectare de teren

Incendiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incendiu puternic izbucnit sambata dupa-masa langa padurea din satul Ciutura, comuna Varvoru de Jos a ars pana duminica aproximativ 50 de hectare de pomi, arbusti si vegetatie uscata. Potrivit ISU Dolj, pompierii au reusit pana acum limitarea focului pentru ca flacarile sa nu ajunga in padure si se lucreaza in continuare la limitarea incendiului, care a luat proportii din cauza vantului, secetei si a accesului greu pe terenul cu pomi, arbusti si vegetatie abundenta. Primarul comunei Varvoru de Jos, Nicu Tabacu, a declarat ca, in opinia sa, focul a fost pus de persoane necunoscute, avand in vedere faptul ca a izbucnit din mai multe puncte. Incendiu puternic langa Atena! SUTE de pompieri, intervin&nbs ...