Incendiu violent intr-un bloc din Campina! O femeie a murit

Incendiu violent, în această noapte, într-un bloc din Câmpina.

O femeie și-a pierdut viața și alte 30 de persoane au fost evacuate.

Pompierii prahoveni au intervenit joi spre vineri noaptea la un incendiu violent izbucnit într-un apartament din municipiul Câmpina.„Un incendiu violent a izbuncit azi noapte in jurul orei 01:44 intr-un apartament situat pe strada Milcov din municipiul Câmpina. Incendiul se manifesta cu flacara deschisă și degajare mare de fum in interiorul apartamentului de la parter, pe o suprafata de aproximativ 50 mp”, transmite ISU Prahova.Din nefericire, o femeie in vârsta de 71 de ani și-a pierdut viața.Din cauza fumului dens care a inundat casa scării, aproximativ 30 de persoane au fost evacuate.Incendiul a izbucnit, cel mai probabil din cauza unei lumânări uitate aprinse peste noapte.