Incendiul de la Notre Dame. Ce ii cer lui Macron peste 1000 de experti in patrimoniu

Notre Dame google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste o mie de experti in patrimoniu i-au trimis presedintelui Emmanuel Macron o scrisoare deschisa in legatura cu lucrarile de refacere a catedralei Notre-Dame din Paris. Expertii i-au cerut presedintelui Emmanuel Macron sa evite “precipitarea” in ceea ce priveste restaurarea catedralei Notre-Dame din Paris si sa nu incalce regulamentele din domeniul protejarii patrimoniului. “Sa nu inlaturam complexitatea gandirii care trebuie sa inconjoare acest santier, in spatele unui afisaj al eficacitatii”, au declarat 1.170 de arhitecti, experti in conservare si profesori francezi si din strainatate in acest text publicat online in editia de duminica a cotidianului Le Figaro. Vezi si: ...