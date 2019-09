Incendiul la ambarcatiunea din largul coastelor Californiei: Zeci de cadavre gasite, 9 persoane sunt date disparute

Ambarcatiune in flacari SUA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Douazeci si cinci de cadavre au fost recuperate, iar alte noua persoane sunt date disparute, dupa incendiul produs la o ambarcatiune in largul coastelor Californiei. Cinci persoane, membri ai echipajului, au reusit sa se salveze. O ambarcatiune a luat foc. 30 de persoane sunt date disparute - VIDEO Ambarcatiunea "Conception", cu o lungime de 22 de metri, amenajata pentru iesiri in larg scufundarilor, s-a scufundat in timp ce pompierii incercau sa stinga focul, a anuntat paza de coasta. In momentul in care pompierii au ajuns la fata locului, nava era "in intregime cuprinsa de flacari", a subliniat, intr-o conferinta de presa, seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brow ...