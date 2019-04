Incep actiunile de dezinsectie, larvicidare si tratamente impotriva capuselor

actiunile de dezinsectie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana aceasta va incepe programul de dezinsectie, larvicidare si tratamente impotriva capuselor in Municipiul Iasi. Prima actiune in acest sens va avea loc joi, 25 aprilie, zi in care vor fi efectuate toate cele trei tipuri de activitati. Pe 9 mai va avea loc a doua actiune din programul amintit, atunci urmand sa aiba loc activitati de dezinsectie si larvicidare. Programul va continua cu alte patru dezinsectii, programate pentru 23 mai, 6 si 20 iunie, respectiv 4 iulie. Toate serviciile mentionate vor fi prestate de asocierea SC Wasval SRL - SC Mior SRL - SC Expert 3D SRL. Pentru dezinsectie pe domeniul public produsul folosit este K-Othrine Profi EC250/Aquacyp, pentru larvici ...