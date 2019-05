Incep demersurile pentru extradarea lui Radu Mazare

Radu Mazare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Justitiei incepe demersurile pentru extradarea lui Radu Mazare, retinut de autoritatile din Madagascar. Institutia asteapta un raspuns de la judecatorii Curtii de Apel Bucuresti. BREAKING NEWS! Radu Mazare a fost ARESTAT in Madagascar! Cand va fi adus in tara - UPDATE Acestia vor analiza daca sunt intrunite conditiile extradarii si vor informa Ministerul Justitiei care trebuie sa trimita in Madagascar cererea de extradare. Urmeaza ca magistratii de la Instanta sa finalizeze toate documentele referitoare la procedura. Radu Mazare a fost arestat pentru sase zile in Madagascar. Acesta a fost capturat de autoritati la capatul unei operatiuni coordonate de Interpol. Radu Mazare este acuz ...