Incepe campania de donare de plasma! 1.000 de euro pentru ficare pacient care doneaza

Zece bucureșteni s-au înscris până în acest moment pe platforma care facilitează donarea de plasmă pentru pacienții cu forme severe de Covid-19, la doar o oră de la lansarea campaniei.

„Nici un efort nu e prea mare, pentru a salva vieti! 1.000 de euro pentru bucurestenii vindecati de covid 19 care donează plasmă pentru pacienții cu forme severe, de la ATI. In mai putin de o ora de la lansare, zece bucuresteni s-au inscris pe platforma https://doneazaplasma.assmb.ro/

In acest moment este criza de plasma. Ar putea fi salvati sute de pacienti dar Ministerul Sanatatii nu are un Program National pentru a incuraja donarea de plasma.

Mă bucur să pot anunța că de astăzi, 1 septembrie, platforma online dedicată proiectului ”DONEAZĂ PLASMĂ, SALVEAZĂ VIAȚĂ” a devenit activă! Donatorii de plasmă pot regăsi la adresa de Internet https://doneazaplasma.assmb.ro/ - toate informațiile necesare pentru înscrierea în proiect.

Ne dorim, prin aceasta initativa, sa incurajam donarea de plasmă de către pacienți vindecați, prin acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1.000 euro/beneficiar, sub forma unui pachet de vouchere care vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de servicii medicale și medicamente necesare recuperării post-infectare, precum și pentru alimente.

Am initiat acest proiect pentru ca încurajarea unor tratamente inovatoare, care să contribuie la vindecarea sau la ameliorarea stării de sănătate a pacienților infectați cu noul coronavirus, este absolut necesară si pentru ca, desi peste 40.000 de romani s-au vindecat de covid, foarte putini dintre acestia au donat!

Potrivit statisticilor oficiale, pana in prezent avem doar circa 400 de donatori. Este foarte important de stiut ca plasma donata de o persoana poate salva trei pacienti!

Acest proiect vine atât în sprijinul pacienților cu forme severe, aflați pe patul de spital, cât și al celor care, deși aflați în convalescență, înțeleg misiunea nobilă de a veni în sprijinul celorlalți pacienți infectați cu SARS-CoV-2, prin donare de plasmă, pentru ca plasma persoanelor care s-au vindecat de COVID-19 conține anticorpi care au învățat să recunoască și să combată virusul SARS-CoV-2”, a precizat Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei.

Directorul medical al ASSMB, Turkes Ablachim: "Subliniez faptul a acordarea acestor tichete valorice se face la cerere si nu conditioneaza actul de donare! Aplicatia proiectului nostru este foarte simpla: solicitantii pentru aceste tichete valorice trebuie sa fie bucuresteni, sa faca dovada ca au donat și vor primi imediat dupa inscriere confirmarea acesteia. Nu va fi nevoie de prezenta acestora decat in momentul in care vin sa-si preia tichetele"

Dr. Simin Florescu, Director Medical spitalul Victor Babes: "Noi am tratat foarte multi pacienti in aceasta perioada si o buna parte au fost pacienti cu forme grave, care au trecut prin terapie intensiva. Am administrat plasma de la convalescenti care au avut SARS COV 2 unui numar de 60 de pacienti care au trecut prin terapie intensiva si o buna parte dintre ei au supravietuit si au reusit sa paraseasca spitalul. Este foarte important ca aceasta plasma sa fie disponibila, pentru ca exista un interval terapeutic de cateva zile in care putea administra aceasta plasma cu maxim succes".

Directorul General ASSMB, Vasile Apostol: "Proiectul aprobat vizeaza un numar de 500 de beneficiari, intr-o prima etapa, iar valoarea totală a proiectului, decontată de Primăria Capitalei, prin ASSMB, este de 500.000 Euro (2.411.424 lei)".

Lista cu magazinele și unitățile în care pot fi folosite voucherele se află pe www.upromania.ro/doneazaplasmabucuresti și pedoneazaplasma.assmb.ro. Magazinele și unitățile pot fi identificate după autocolantul cu marca Up Social. Numere de telefon pentru asistență - 0726.190.927; 0724.225.775; 0751.243.495.