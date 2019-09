Incepe campania de vaccinare a vulpilor din Iasi 

vulpe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1156 din 23 decembrie 2013 pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, a actiunilor prevazute in Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor, precum si a tarifelor maximale aferente acestora, a Deciziei SANTE/VP/2019/RO/SI2.79824 de aprobare a programelor nationale si a fondurilor asociate, precum si a contributiei financiare a Uniunii la aceste programe, ...