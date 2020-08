Incepe circul de campanie: PSD, acuzat ca folosește travestiți cu insemnele USR-PLUS (FOTO)

Alianța USR PLUS condamnă înscenarea realizată de PSD, care promovează pe rețelele de socializare clipuri video cu persoane deghizate în reprezentanți ai minorităților sexuale și îmbrăcate cu tricouri false USR-PLUS, distribuind pliante electorale în Voluntari.

„Alianța USR PLUS condamnă campania murdară a PSD și cere instituțiilor statului să se sesizeze. Alianța USR PLUS condamnă înscenarea murdară realizată de PSD, care promovează pe rețelele de socializare clipuri video cu persoane deghizate în reprezentanți ai minorităților sexuale și îmbrăcate cu tricouri false USRPLUS, distribuind pliante electorale în Voluntari. Acele persoane nu sunt membri sau voluntari ai USRPLUS, iar acțiunea este realizată în mod deliberat pentru a induce în eroare alegătorii”, transmite ALianța USR PLUS.

Alianța USR PLUS cere instituțiilor statului să se sesizeze.

„PSD face ce știe el mai bine de 30 de ani: să mintă, să fure și să incite la ură. Clipurile video sunt promovate în mod coordonat pe rețelele de socializare de membri și simpatizanți ai PSD, inclusiv de către candidați și consilieri ai PSD, cum este Constantin-Cristinel Iliescu consilier în cadrul Consiliului Local Sector 2, o persoană apropiată de candidatul PSD la Sectorul 2, Dan Cristian Popescu”, conchid liderii USR PLUS.

Un videoclip în care apar presupuși militanți ai USR-PLUS care poartă peruci de femei și tricouri cu însemnele alianței a fost distribuit joi noaptea pe Facebook.