Incepe Festivalul Filmului Palestinian; la aceasta editie online vor fi proiectate opt filme

Cea de-a treia ediţie a Festivalului Filmului Palestinian începe joi, timp de cinci zile urmând să fie difuzate online pe platforma Eventbook opt filme. Organizatorii au mai pregătit cinci evenimente de tip Q/A cu invitaţi speciali care vor fi transmise în fiecare seară prin live streaming pe pagina Facebook a festivalului. Potrivit unui comunicat al Centrului Cultural Palestinian "Mahmoud Darwish", cele opt filme - două lungmetraje de ficţiune, două documentare şi patru scurtmetraje - sunt prezentate în premieră în România şi au fost selectate la prestigioase festivaluri din întreaga lume. În prima seară a festivalului, Lina Bokhary, director al Departamentului de Film din cadrul Ministerului Culturii din Palestina, care a fost prezentă la Bucureşti în 2019, va face o analiză a cinematografiei palestiniene din ultimul an. Fraţii Arab şi Tarzan Nasser, doi dintre cei mai importanţi cineaşti palestinieni ai momentului, vor vorbi despre cel mai nou film al lor, "Gaza Mon Amour" (2020), selectat în acest an la Festivalul de la Veneţia şi ales să fie propunerea Palestinei la Premiile Oscar, iar regizorul Kamal Aljafari va explica demersul din spatele documentarului său provocator şi ambiţios, "An Unusual Summer" ("O vară neobişnuită"), selectat la Festivalurile Visions du Reel şi Viennale. Tânăra cineastă Lina Al Abed va răspunde întrebărilor despre investigarea trecutului politic misterios al tatălui său, dezvoltată în documentarul extrem de personal "Ibrahim: A Fate to Define" ("Ibrahim: O soartă nedecisă"), prezent la Toronto IFF, CPH:DOX şi IDFA. O altă regizoare din selecţie este Najwa Najjar, care va vorbi despre noul ei film, drama "Between Heaven and Earth" ("Între cer şi pământ", 2019), premiată la Festivalul de la Cairo pentru cel mai bun scenariu. O discuţie este dedicată albumului "Palestina. Oameni şi locuri", cu fotografii de Miluţă Flueraş, Ionuţ Trandafirescu, Alex Ştefan, Georgiana Iosef şi texte de Ionuţ Trandafirescu. Lansarea va avea loc la începutul anului viitor. Biletele vor putea fi achiziţionate la preţul de 10 lei pe platforma Eventbook, unde filmele vor fi disponibile pe întreg parcursul celor cinci zile de festival. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Palestinian Mahmoud Darwish în parteneriat cu Ministerul Culturii din Palestina şi cu Ambasada Statului Palestina la Bucureşti. Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media al evenimentului.