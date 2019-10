Incepe Loteria Vizelor 2021. Ambasada SUA anunta cerinte noi

Cei care doresc să emigreze în Statele Unite pot aplica la Loteria Vizelor, anunţă Ambasada Statelor Unite. Cererile de înregistrare pentru programul 2021 pot fi trimise începând de miercuri, 2 octombrie orele 19.00 și până marți, 5 noiembrie orele 19:00 (ora României). Programul cuprinde cerințe noi. Prima include numărul pașaportului solicitantului principal, țara care l-a The post Începe Loteria Vizelor 2021. Ambasada SUA anunţă cerinţe noi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.