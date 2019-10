Incepe MACELUL in PSD - Fost consilier al Vioricai Dancila cere Congres pentru schimbarea conducerii partidului

Căderea Guvernului tulbură serios apele în interiorul PSD. Fostul consilier al premierului Viorica Dăncilă, Ilan Laufer, solicită organizarea de urgență a unui Congres ”cu alegeri libere” în cadrul căruia toți candidații să aibă o șansă.

”Congres PSD cu alegeri libere si sanse egale pentru toti candidatii, singura solutie pentru a opri declinul in care se afla partidul in acest moment.

Sunt foarte multe discutii si opinii in interiorul PSD in acest moment, dar un lucru este cert: Viorica Dancila a preluat partidul cu majoritate in parlament, majoritate pe care a pierdut-o odata cu trecerea motiunii de cenzura si caderea guvernului. In acest moment Viorica Dancila pierde calitatea de premier, cea care i-a adus in mod automat as spune si functia de presedinte PSD si cea de candidat la prezidentiale.

Iohannis, mai pe langa constitutie, mai plecat prin niste vacante, isi trece in palmares cel mai important trofeu politic de pana acum: “decapitarea ciumei rosii”. Presedintele a demonstrat ca are o eficenta incredibila raportata la numarul de ore petrecute la “birou”. Ca sa fie foarte clar, urmeaza decapitarea a tot ce a facut bun “ciuma rosie” .TOT (inclusiv Start-up Nation cel mai bun program pentru IMM-uri din istoria Romaniei. RIP Startup Nation) !

Oare ce cred simpatizantii PSD care privesc cum partidul a reusit sa se trimita singur in opozitie dupa ce a castigat alegerile cu 46%???

Romanii care au votat PSD stiu foarte bine ca fara voturile parlamentarilor PSD plecati din partid si cei din partid care au votat motiunea...MOTIUNEA NU TRECEA!

PSD you did it again”, scrie Ilan Laufer.