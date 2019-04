Incepe NEBUNIA in Parlament: PSD și ALDE trec in regim de URGENȚA modificarile la codurile penale

Camera Deputaților va vota miercuri, în calitate de for decizional, modificarea codurilor penale, după ce proiectul a fost dezbătut în comisia condusă de Florin Iordache. Procedura parlamentară a fost reluată după ce lui Tudorel Toader i s-a reproșat că nu inițiază OUG pentru aceste modificări.

„Vom avea mâine (miercuri- n.r.) dezbaterile în Cameră și cred că mâine de la ora 12:00 vom avea și votul final astfel încât să îi trimitem președintelui și aceste două coduri. În proiectele care vor fi înaintate președintelui sunt numai articolele declarate constituționale. O eventuală sesizare la CCR va fi respinsă după scaun, adică dacă nu am modificat niciun articol din cele declarate constituționale e un exercițiu democratic, pe care pot să îl înțeleg, că nu își doresc intrarea în vigoare. Eu vă spun că până pleacă parlamentul în vacanță aceste două coduri cu articolele declarate constituționale, va fi obligat președintele să le promulge. Vacanța eu o consider 1 iulie. La începutul lunii iunie, pentru că nu sunt elemente de neconstituționalitate, răspunsul de la Curte poate veni. În aceste condiții singura variantă pe care o mai are președintele este de a solicita o reexaminare. În reexaminare nu avem decât să i le facem pachet, să i le trimitem să le promulge”, a declarat Florin Iordache, informează Mediafax.

Comisia specială pentru legile justiției, condusă de Florin Iordache, a întocmit marți raport favorabil pentru proiectele de lege privind Codul penal și Codul de procedură penală.

Camera Deputaților este for decizional.

Procedura parlamentară a fost reluată după ce ministrului demisionar al Justiției, Tudorel Toader, i s-a reproșat că nu inițiază OUG pentru aceste modificări. Social democraţii au fost nemulţumiţi de faptul că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, nu a făcut posibilă aplicarea articolelor din codurile penale care au fost considerate constituţionale.

”Parlamentul începuse finalizarea după decizia CCR, dar a fost greșeală a PSD că a crezut în unii care au spus că vor da aceste coduri prin OUG, ca să ajungă la final să meargă din câte am înțeles cu vreo 7-8 articole pe la Bruxelles într-o mare umilință. În ceea ce priveşte codurile, parlamentul să îşi urmeze cursul. Aceste legi trebuie să fe finalizate. Guvernul trebuie să se ocupe de programul de guvernare. Nu putem să lăsăm să se discute despre teme parazite luni de zile”, a declarat la începutul lunii aprilie Liviu Dragnea.

Ulterior, PSD i-a retras sprijinul politic lui Tudorel Toader.