Incepe NEBUNIA: Turcia amenința cu operațiuni militare in Siria

Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni că în cazul neinstituirii unei zone de securitate în nordul Siriei şi dacă ameninţările la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operaţiune militară la est de Eufrat, transmite Reuters.

Turcia se află în discuţii cu SUA în vederea stabilirii unei zone de securitate la graniţa sa, în zona de nord-est a Siriei, regiune în care SUA sprijină miliţia kurdă YPG, pe care Ankara o consideră organizaţie teroristă.



Într-un interviu acordat postului TGRT Haber, Cavusoglu a mai afirmat că speră să se ajungă la un acord după convorbirile din seara zilei de luni cu trimisul special american pentru Siria, James Jeffrey, sosit în vizită la Ankara.



Şeful diplomaţiei turce a menţionat că recent se înregistrează o încetinire a dialogului dintre Ankara şi Washington privind crearea zonei de securitate. El a precizat că Ankara a comunicat Washingtonului că nu ar trebui să utilizeze luptele din provincia Idlib din nord-vestul Siriei ca pretext pentru nerespectarea propunerii privind instituirea unei zone de securitate.



Mevlut Cavusoglu a reiterat frustrarea părţii turce legate de neimplementarea acordului cu SUA privind retragerea YPG din oraşul Manbij, la mai bine de un an de la convenirea ei.



"Dacă zona de securitate nu este instituită, iar ameninţările la adresa ţării noastre vor continua, vom lansa o operaţiune la est de Eufrat", a declarat oficialul turc.



"Americanii l-au trimis pe Jeffrey şi au spus că vin cu noi propuneri în convorbirile care încep astăzi. Sperăm că va putea fi convenit un acord pe acest subiect. Acum sunt necesari paşi concreţi în această privinţă".



Ulterior, după încheierea discuţiilor cu emisarul american, ministerul turc de externe a anunţat că pe agenda discuţiilor s-au aflat zona de securitate, procesul politic, formarea unei comisii constituţionale şi evoluţiile din regiunea Idlib.



Ministrul apărării Hulusi Akar a discutat, la rândul său, cu James Jeffrey, căruia i-a comunicat "neliniştea" resimţită în legătură cu întâlnirea unor oficiali americani de rang înalt cu lideri YPG din Siria, potrivit ministerului apărării de la Ankara.



Discuţiile asupra instituirii unei zone de securitate va fi continuate marţi.



Şeful comandamentului central american responsabil cu operaţiunile în Orientul Mijlociu, generalul Kenneth McKenzie, şi ambasadorul William Roebuck, adjunctul emisarului special pentru Coaliţia globală de combatere a ISIS au sosit luni în nord-estul Siriei pentru convorbiri cu comandantul general al Forţelor Democratice Siriene (FDS) Mazloum Abdi.



SDF, care are sprijinul SUA, controlează mare parte din nord-estul Siriei şi este coordonat de YPG.



Ankara doreşte ca luptătorii YPG să se retragă din zona de frontieră, în timp ce Washingtonul doreşte garanţii că aliaţii săi sub conducere kurdă care au luptat în campania de înfrângere a militanţilor organizaţiei Stat Islamic din Siria nu vor fi afectaţi.