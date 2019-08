Incepe o noua editie a celui mai mare targ de rechizite si manuale scolare din regiune, la Palas

Targ Excelsior Palas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De miercuri, 21 august 2019, copiii si parintii sunt asteptati la Palas, sa dea startul pregatirilor pentru inceputul anului scolar, la Targul Excelsior. Carti, manuale, papetarie, birotica, rechizite si ghiozdane, pe toate le veti gasi intr-un singur loc si intr-o varietate de optiuni. In perioada 21 august – 15 septembrie, in Atriumul Palas Mall se desfasoara cea de-a VI-a editie a Targului pentru Scoala Excelsior, organizat de Librariile Sedcom Libris Iasi. Si anul acesta, evenimentul reuneste zeci de branduri renumite de produse necesare inceperii unui nou an scolar sau universitar, de la ghiozdane, rechizite, manuale si bibliografie scolara, pana la seturi creative, papetarie si carti ...