Incepe reconstituirea! Criminalul din Caracal va fi adus la locul faptelor

Procurorii ar urma sa desfasoare luni si marti operatiunea de reconstituire in cazul crimelor de la Caracal, familia Alexandrei Macesanu fiind informata de catre procurori despre acest lucru. Anuntul privind reconstiturea crimelor pe care Gheorghe Dinca sustine ca le-a comis a fost facut, vineri, de unchiul Alexandrei Macesanu, Alexandru Cumpanasu. "Dragi prieteni, familia mea doar ce a fost anuntata de catre procurori ca luni si marti va avea loc reconsituirea la Caracal a presupuselor crime ale lui Dinca. La doar o zi dupa ce Alexandra implineste 16 ani. Nu stiu daca vor include si experimentul judiciar solicitat de noi, respectiv simularea in aceleasi conditii, cu aceleasi materiale, in acelas ...