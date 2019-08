Incepe ridicarea mașinilor parcate ilegal in București. Platformele Primariei vor acționa pe 800 de strazi

Primăria Capitalei începe, luni, 26 august, ridicarea mașinilor parcate neregulamentar pe străzile Bucureștiului. „Începem ridicarea maşinilor în mai puţin de o săptămână, pe data de 26 august, de luni. Avem tot ce ne trebuie, platforme, tot. Vor fi două locaţii unde se vor depozita autoturismele ridicate, una pe Metalurgiei, şi cealaltă pe bulevardul Timişoarei”, au The post Începe ridicarea mașinilor parcate ilegal în București. Platformele Primăriei vor acționa pe 800 de străzi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.