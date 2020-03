Incepe testarea COVID-19 in Capitala. Cum se va desfașura și care sunt motivele

După demisia ministrului sănătății, Victor Costache, din cauza anunțului privind testarea în masă în Capitală, autoritățile au anunțat în ce va consta și cum se va derula programul de testare pentru COVID-19. Un document obținut exclusiv de Medika TV dezvăluie ce se află în spatele anunțului care l-a condus la demisie pe ministrul Victor Costache. The post Începe testarea COVID-19 în Capitală. Cum se va desfășura și care sunt motivele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.