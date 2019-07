Incepem saptamana cu o editie dedicata sanatatii! Dr. Petronela Nechita vine in studioul BZI LIVE - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana aceasta incepe cu o noua editie de interes a emisiunii BZI LIVE, dedicata, din nou, sanatatii. Luni, incepand cu ora 13.00, in studioul nostru va fi prezenta dr. Petronela Nichita, de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi. Astfel, timp de aproximativ o ora, alaturi de moderatorul Cristian Hitruc, invitata acestei editii va aborda subiecte de interes pentru toti iesenii si nu numai. In studioul nostru se va discuta despre cele mai frecvente afectiuni psihice pe care specialistii le intalnesc in randul populatiei in ultimii ani. Totodata, se va vorbi si despre tratamentele care dau randament in cazul pacientilor cu probleme psihice. Care este afectiunea secolului 21? Cu ce probleme se c ...