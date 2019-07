Incepem saptamana cu o emisiune de maxim interes pentru toti barbatii! Doi doctori de la Spitalul Parhon vor vorbi despre cele mai noi boli ale tractului urinar

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepem saptamana in forta la BZI LIVE! Luni, 22 iulie, de la ora 13.00, moderatorul Roxana Caraiman va avea doi invitati speciali in studioul BZI LIVE! Doctorul Radu Costache, seful Sectiei de Urologie de la Spitalul Dr. C. I. Parhon si medicul specialist Daniel Andone, din aceeasi clinica vor aborda subiecte extrem de sensibile pentru toti pacientii: infectiile de tract urinar si modalitatile moderne de tratare a acestora. Vom afla de la specialistii de la Spitalul Parhon cat de importanta este igiena intima pentru tractul urinar, dar si tehnici moderne de tratament a infectiilor urinare! Nu ratati, asadar, o emisiune de maxim interes pentru toti romanii! Emsiunea cu dr. Radu Costache si dr. Daniel ...