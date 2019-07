Inceperea anului scolar 2019 – 2020, amanata cu o saptamana

O veste neaşteptat de bună pentru elevi vine de la prim ministrul Viorica Dăncilă. Premierul i-a cerut în şedinţa de Guvern ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, să amâne începerea anului şcolar cu o săptămână. Propunerea este ca şcoala să înceapă nu pe 9 septembrie, ci pe 16 septembrie. „Vă rog, doamnă ministru Ecaterina Andronescu, să luaţi The post Începerea anului şcolar 2019 – 2020, amânată cu o săptămână appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.