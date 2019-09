Inceperea noului an scolar le da liber deputatilor

camera deputatilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatii nu vor avea activitate luni in Parlament pentru a putea participa la festivitatile legate de deschiderea noului an scolar - a stabilit miercuri Biroul permanent al Camerei. Potrivit conducerii Camerei, in zilele de marti si miercuri deputatii vor avea sedinte de plen, iar joi se va lucra in comisiile de specialitate. Deputatul iesean Silviu Macovei ajunge vicelider in Camera Deputatilor Anul scolar 2019-2020 incepe pe 9 septembrie 2019 si se incheie pe 12 iunie 2020, are 35 de saptamani si este impartit in doua semestre si doua vacante pentru toti elevii, plus o vacanta pentru elevii din ciclul primar si copiii de la gradinita. Daca ti-a placut articolul, te asteptam ...