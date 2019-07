Inceput de saptamana in forta pentru politistii ieseni! Zeci de persoane s-au ales cu sanctiuni

amenda politia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de luni, zeci de ieseni s-au ales cu sanctiuni importante in urma actiunilor organizate de catre politistii ieseni. Astfel, intr-o singura zi, oamenii legii au intervenit la peste 80 de evenimente, majoritatea dintre acestea fiind sesizate prin apel la numarul unic pentru situatii de urgenta, 112. Au fost aplicate peste 340 de sanctiuni contraventionale si au fost sesizate peste 30 de infractiuni in urma actiunilor si interventiilor care s-au efectuat. Vezi si: EXCLUSIV! Un tanar de 30 de ani s-a sinucis de dragul iubitei sale, intr-un apartament din Tatarasi! Biletul de adio este infiorator! Iata ultima lui dorinta! FOTO, VIDEO "La data de 8 iulie, politistii au actionat, la nive ...