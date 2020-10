Incercare disperata a lui Daniel Tudorache de a bloca numirea lui Clotilde Armand. Misterele celor 120 de persoane care contesta primarul ales al Sectorului 1

Tribunalul Bucuresti ar putea da luni, 26 octombrie, un verdict definitiv in cazul validarii primarului ales al Sectorului 1, Clotilde Armand. Candidatul USR-PLUS are in favoarea sa un prim verdict dat in acest caz de Judecatoria Sectorului 1, care i-a validat, pe 15 octombrie, mandatul de primar.