Incercari DISPERATE ale lui Calin Popescu Tariceanu: Sesizeaza CCR privind alegerea lui Teodor Melescanu

Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat ca partidul sau doreste sa depuna pana luni sesizarea la CCR privind alegerea neregulamentara a lui Teodor Melescanu in fruntea Senatului. Acesta a spus ca pana atunci va trebui sa stranga semnaturi de la parlamentari din alte partide pentru demers. "In discutia pe care am avut-o cu colegii mei am dezbatut si acest lucru si ne vom stradui ca cel tarziu luni sesizarea privitoare la alegerea neregulamentara a presedintelui Senatului in persoana lui Melescanu sa fie depusa la Curte. Va trebui luni pentru ca va trebui sa strangem semnaturi de la alti parlamentari care impartasesc acest punct de vedere, ca alegerea a fost neregulamentara. Unii ...