Incercarile lui Ludovic Orban. Lista neagra in 6 puncte

Ca ne indreptam catre un guvern PNL ne-a spus-o deja presedintele. Ca pe langa ministri PNL ar mai putea fi si unul, doi ministri PMP nu e neaparat exclus, dar cum in week-end-ul trecut Eugen Tomac a fost in campanie in Italia, nu cred ca lucrurile au trecut deocamdata dincolo de proiect. Iar PNL nu poate avea alt premier decat Ludovic Orban, dupa cum presedintele PNL a tot spus-o.