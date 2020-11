Inchiderea ca o conserva a Romaniei

Sorin Roșca Stănescu Se va întâmpla. E inevitabil. România va fi închisă de voie, de nevoie. Dacă va fi închisă de voie, acest lucru se va întâmpla în decembrie, după alegerile parlamentare. Dacă va fi închisă de nevoie, evenimentul va fi generat de celelalte state europene. Când celelalte state europene se închid, automat se închide […] The post Închiderea ca o conservă a României appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.