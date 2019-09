Incident aviatic in Rusia: Un avion s-a prabusit, pilotii sunt negasit

avion 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O aeronava militara de tip Sukhoi-25UB s-a prabusit marti in regiunea Stavropol din Rusia, cei doi piloti fiind dati disparuti, a anuntat Ministerul rus al Apararii, potrivit agentiei de presa TASS. Echipele de salvare se afla in cautarea celor doi piloti disparuti, a informat ministerul intr-un comunicat. ”Pe 3 septembrie, un avion militar Sukhoi-25UB s-a prabusit in timpul unui zbor de antrenament. Aeronava nu transporta munitie”, a transmis acesta. Avionul s-a prabusit intr-o zona nepopulata si nu a provocat pagube la nivelul solului, se mai arata in comunicat. Potrivit unor rapoarte, aeronava a pierdut contactul cu baza inaintea accidentului, cei doi piloti reusind sa se catapulteze, relateaza ...