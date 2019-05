Incident de munca la fabrica de arme din Cugir! O persoana a fost impuscata

fabrica de arme din Cugir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Accident de munca la fabrica de arme Cugir. Conform primelor informatii, o persoana a fost ranita, prin impuscare, in picior. A fost transportata, in stare stabila, la spital. Accidentul s-a produs in poligonul de incercare al fabricii. Urmare a evenimentului de la Fabrica de Arme din localitatea Cugir, judetul Alba: Breaking news! Explozie la fabrica de armament din Babeni - UPDATE in urma cercetarilor s-a stabilit ca in poligonul de tragere, din incinta societatii, un angajat a manipulat gresit un pistol calibrul 7,65 mm, impuscand in picior, un coleg aflat in apropiere. Victima a fost transportata la spital, unde a fost diagnosticata cu plaga prin impuscare cu glont retinut intramuscular ...