Incident grav la Arad: Focuri de arma trase in timpul unui scandal in plina strada

Mai multe focuri de armă au fost trase, vineri, în timpul unui conflict izbucnit între două grupuri de bărbaţi, în municipiul Arad, şapte persoane fiind duse la audieri după intervenţia poliţiştilor, transmite Agerpres. Incidentul a avut loc în cartierul Aradul Nou, unde două grupuri de bărbaţi au avut un conflict spontan, iar un tânăr a […]