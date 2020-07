Incident grav, petrecut pe Aeroportul din Otopeni. O aeronava cu pasageri a aterizat cu rotile trenului blocate

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a finalizat investigația privind siguranța, deschisă ca urmare a incidentului grav produs în data de 09 iulie 2019 pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București-Otopeni

O aeronavă comercială care a aterizat cu roțile trenului de aterizare blocate

La bordul aeronavei se aflau 26 de persoane: pilot comandant, pilot secund, doi însoțitori de bord și 22 pasageri

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a finalizat investigația privind siguranța, deschisă ca urmare a incidentului grav produs în data de 09 iulie 2019 pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București-Otopeni, în care a fost implicată o aeronavă comercială care a aterizat cu roțile trenului de aterizare blocate.Activitățile de investigații privind siguranța aviației civile au ca obiectiv determinarea cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea evenimentelor investigate, precum și emiterea recomandărilor necesare pentru siguranța aviației civile și nu au ca scop stabilirea culpei, vinovăției ori a responsabilităților individuale sau colective. În data de 09 iulie 2019, aeronava tip ATR 42-500, înmatriculată YR-ATF, a fost planificată să execute două zboruri comerciale de transport pasageri: Otopeni – Chișinău – Otopeni și Otopeni – Satu Mare – Otopeni, însumând patru sectoare de zbor. Ambele zboruri au fost executate de același echipaj. Ultimul sector de zbor al zilei s-a desfășurat pe ruta Aeroport Internațional Satu Mare (LRSM/SUJ) – Aeroport Internațional București Otopeni (LROP/OTP).La bordul aeronavei se aflau 26 de persoane: pilot comandant, pilot secund, doi însoțitori de bord și 22 pasageri. Atât decolarea de la Satu Mare, cât și zborul pe rută spre Otopeni au decurs normal. Procedura de apropiere și aterizare a fost executată pentru pista 08L a Aeroportului Internațional “Henri Coandă” București-Otopeni. Contactul aeronavei cu pista a avut loc în zona „touch down” (zona desemnată pentru contactul aeronavelor cu pista, la aterizare), în axul pistei.După contactul cu pista, pilotul a poziționat manetele de gaz ale motoarelor la regimul „ground idle” (ralanti sol), moment în care aeronava a început o decelerare (reducere a vitezei) puternică, însoțită de zgomote și vibrații neobișnuite. După un rulaj de aproximativ 560 m, la ora 19.43 LT, aeronava YR-ATF s-a oprit pe pista 08L, în punctul de coordonate N 44°34’9”, E 026°05’57”, în apropierea intersecției cu calea de rulaj „W”. Aeronava a fost imobilizată în poziția de oprire, iar pista 08L/26R a fost închisă temporar.Pasagerii au fost debarcați în poziția în care s-a oprit aeronava. Nu au fost victime sau persoane rănite. O echipă de investigatori din cadrul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) s-a deplasat la locul producerii evenimentului și, din evaluarea inițială a avariilor produse, a constatat faptul că pneurile și jantele trenului principal de aterizare erau distruse. De asemenea, comisia de investigație a observat urme de lovituri cu fragmente de pneuri pe trapele trenului principal stânga și dreapta și pe partea mediană dreapta a fuzelajului avionului.În urma analizei înregistrărilor din CVR (Cockpit Voice Recorder – înregistratorul de voce din cabina piloților), comisia de investigație a constatat că în cabina de pilotaj, pe timpul zborului în coborâre sub FL100 (nivel de zbor corespunzător pentru 10.000 picioare, respectiv 3.048 metri) și al apropierii pentru aterizare pe pista 08L a Aeroportului Internațional “Henri Coandă” București-Otopeni, s-au purtat unele discuții nerelevante pentru executarea fazelor critice ale zborului, nerespectându-se cerințele conceptului “sterile cockpit” (cabină sterilă). Conceptul de “sterile cockpit” este specific domeniului aeronautic și presupune ca, pe timpul fazelor critice ale zborului (precum decolarea, coborârea sub nivelul de zbor de 10.000 de picioare, coborârea propriu-zisă, apropierea și aterizarea), accesul persoanelor străine în cabina piloților să fie strict interzis, iar între piloți să nu existe alte convorbiri decât cele legate de activitatea de zbor.De asemenea, comisia de investigație consideră faptul că echipajul nu a folosit căști de comunicație pe parcursul zborului sub FL100 a constituit un impediment pentru calitatea radiocomunicațiilor și mai ales a intercomunicației între piloți. Ca urmare a datelor și informațiilor colectate și a analizelor efectuate pe parcursul investigației privind siguranța, comisia de investigație din cadrul AIAS a concluzionat faptul că aeronava era corespunzătoare, din punct de vedere tehnic, pentru executarea zborurilor planificate.Raportul final de investigație emis de AIAS în cazul acestui incident grav relevă faptul că poziția incorectă a manetei frânei de urgență/parcare, deplasată din poziția „OFF”, la luarea contactului aeronavei cu pista pe timpul aterizării a constituit cauza determinantă a producerii acestui eveniment. Printre cauzele favorizante se numără: utilizarea în zbor a manetei frânei de urgență/parcare, pentru scopuri/manevre neconforme, executarea superficială a checklist-ului (lista de verificări obligatorii) și a cross-check-urilor (verificări încrucișate, efectuate de către pilotul comandant și pilotul secund) pentru aterizare, precum și neaplicarea în totalitate de către echipaj a cerințelor de operare standard conform Manualului Operațional, prin ignorarea în unele momente a conceptului „sterile cockpit” sub FL100.Cu scopul îmbunătățirii siguranței aviației civile și al prevenirii producerii unor evenimente similare, Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a emis 12 recomandări de siguranță.