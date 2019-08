Incident: O femeie militar din garda de onoare a SUA a lesinat

Incident de Ziua Marinei. Unui militar american din garda de onoare a SUA i s-a făcut rău şi a leşinat chiar la finalul discursului preşedintelui Klaus Iohannis. Este vorba despre o femeie militar care, se pare, ar fi fost doborâtă de căldură. O echipă de medici şi-a făcut imediat apariţia, iar militarul a fost The post Incident: O femeie militar din garda de onoare a SUA a leşinat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.