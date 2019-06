Incident socant in Italia! O romanca a injunghiat un capitan al Garzii de Coasta in Italia si a strigat ca e ofiter rus

Elena Cazacu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O romanca a fost protagonista unui incident socant la Ravenna, in Italia. Ea a injunghiat un capitan al Garzii de Coasta, strigand ca ea e ofiter al armatei ruse. A fost imobilizata si arestata. Incidentul s-a consumat in timpul repetitiilor pentru parada militara organizata in Italia pe 2 iunie. Romanca Elena Cazacu a atacat cu un cutit un capitan al Garzii de Coasta italiene. L-a injunghiat, dar ranile sunt superficiale, spun autoritatile locale. Victima a scapat cu rani in zona urechii si a gatului. Vezi si: Atac armat in SUA. 12 oameni ucisi si alti 6 raniti de un angajat nemultumit Romanca in schimb a fost imobilizata de politisti. Ea a inceput sa strige ca este ofiter al armatei ruse si ca ...