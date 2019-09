Incident socant la Aeroportul Otopeni: Un pasager a murit inainte de a se urca in avion

Aeroportul Otopeni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un pasager canadian, in varsta de 76 de ani a decedat luni dimineata, la Aeroportul Henri Coanda, in fata terminalului Plecari in urma unui stop cardio-respirator, anunta echipa de comunicare a Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Grav accident aviatic: Un Aeroflot A321 a cazut la aterizare - FOTO/VIDEO "Un pasager canadian in varsta de 76 de ani a decedat, in urma unui stop cardio-respirator, in fata terminalului Plecari al Aeroportului Henri Coanda. Cele doua echipe medicale ale aeroportului au incercat sa il resusciteze timp de 45 de minute", arata CNAB. Incidentul s-a petrecut in prima parte a zilei, in jurul orei 10:00. Daca ti-a placut articolul, te ast ...