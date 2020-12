Incidenta cazurilor de COVID-19. Constanta, cea mai mare rata. Doua judete trec in scenariul verde

Constanta are cea mai mare rata de incidenta, cu toate ca este in carantina. Astfel, ajunge la nu mai putin de 7.48 la mia de locuitori. Situatia este ingrijoratoare si in Bucuresti, Cluj, Ilfov si Sibiu. Doua judete au trecut in zona verde, Gorjul si Harghita, avand o rata de incidenta sub 1.5 la mia de locuitori.