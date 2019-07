INCIDENTE cu Donald Trump, in timpul unui discurs: A fost nevoie de intervenția SECRET SERVICE - VIDEO

Un discurs al preşedintelui american Donald Trump a fost perturbat marţi, în Virginia, şi boicotat de către aleşii de culoare din acest stat, pe fondul acuzaţiilor de rasism care i se aduc şefului statului, relatează AFP, potrivit news.ro.

Trump se exprima cu ocazia marcării a 400 de ani de la înfiinţarea adunării de la Jamestown - locul primei colonii britanice permamente pe continentul american.

Un ales democrat din cadrul Congresului Virgieniei, Ibraheem Samirah, i-a întrerpt o scurtă perioadă de timp discursul, agitând mai multe afişe cu mesaje ca ”Expulzează ura”, ”Reuneşte-mi familia” sau ”Întoarce-te la corupţia ta”.

Este vorba despre tot atâtea trimiteri la lupta pe care o poartă cu încrâncenare preşedintele american împotriva imigraţiei ilegale şi la recente declaraţii prin care a invitat patru alese democrate provenind din rândul minorităţilor ”să se întoarcă” în ţara lor.

”Preşedintele Donald Trump, mesagerul discursului urii şi politicilor toxice, se invită la o sărbătoare a valorilor democratice pe care nici măcar nu le împărtăşeşte”, a explicat, într-un comunicat publicat pe contul său de Twitter tânărul ales, fiul unor refugiaţi palestinieni.

Huduit de către o parte a asistenţei, Samirah a fost evacuat - rapid şi calm - de către securitate, după care Donald Trump şi-a reluat discursul, fără să facă vreo trimitere la incident.

El nu avea în faţa sa vreun reprezentant al grupului parlamentar al aleşilor de culoare din Virginia, care au decis, din cauza prezenţei sale, să boicoteze această comemorare istorică.

”Participarea preşedintelui este o antiteză a principiilor apărate de grup”, a explicat într-un comunicat Virginia Legislative Black Caucus.

El a denunţat ”declaraţii denigratoare” ale lui Donald Trump la adresa aleşilor opoziţiei, ”politicile (sale) care prejudiciază comunităţile marginalizate” şi ”retorica (sa) rasistă şi xenofobă”.

Miliardarul republican este vizat de noi acuzaţii de rasism în Statele Unite, în urma atacurilor sale violente şi reptate, în ultimele zile, la adresa reprezentantului de culoare Elijah Cummings din Baltimore şi pastorului Al Sharpton, un reprezentant al mişcării de apărare a drepturilor afroamericanilor.

”Eu sunt persoana cea mai puţin rasistă din lume”, s-a apărat marţi Trump, înainte să plece în Virginia, cu ocazia marcării a 400 de ani de la înfiinţarea adunării de la Jamestown, care a lansat democraţia reprezentativă în Statele Unite.

"Mr. President, you can't send us back, Virginia is our home!"



