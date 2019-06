Incidente la Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, Jandarmeria indeamna la calm - FOTO/VIDEO

Cimitirul Eroilor din Valea Uzului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe incidente au avut loc la Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, unde mai multi romani si maghiari au mers sa comemoreze Ziua Eroilor. Mai multe persoane ar fi fortat cordonul de jandarmi pentru a patrunde in cimitir. Jandarmeria Romana a cerut tuturor participantilor sa aiba un comportament civilizat, calm si adecvat momentului. Incidente la Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, Jandarmeria indeamna la calm "Jandarmeria se afla la Valea Uzului, avem efective, scopul nostru este de a preintampina tulburarea ordinii si linistii publice. Romanii au rupt cordonul de ordine al jandarmilor si au intrat in cimitir, iar maghiarii care erau in fata s-au dat la o parte si s-au ret ...