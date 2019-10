Incidente rasiste: Un meci din Cupa Angliei a fost abandonat din cauza fanilor gazdelor

Meciul Haringey Borough – Yeovil Town, din Cupa Angliei, a fost abandonat, sâmbătă, după ce portarul gazdelor, Valery Pajetat, s-a plâns că a fost victima insultelor cu caracter rasist ale fanilor gazdelor, relatează presa engleză, potrivit news.ro.

Jucătorii echipei Haringey au părăsit tereul în minutul 64, la scurt timp după ce Yeovil a înscris un gol. După scurt timp, clubul Haringey a anunţat că meciul a fost abandonat ca urmare a “abuzurilor rasiale”.

“Ne cerem scuze pentru update-ul întârziat, dar am vrut să ne asigurăm că dăm informaţia corectă. Meciul a fost abandonat ca urmare a abuzurilor rasiale. După-amiază oribilă. Trebuie menţionat că 99,9 la sută dintre fanii Yeovil Town sunt şi ei dezgustaţi de ce s-a întâmplat, la fel ca noi”, se arată pe contul de Twitter al Haringey Borough FC.

După confirmarea opririi definitive a meciului, Yeovil Town a postat pe Twitter un filmuleţ cu jucătorii ambelor echipe revenind pe teren “în semn de solidaritate”.

The players of both sides return to the pitch as a show of solidarity. #YTFC pic.twitter.com/yAlV44MYrf