Incidente serioase dupa terminarea derbiului FCSB - Dinamo. Conflict pe teren intre fanii celor doua echipe

Dupa terminarea marelui derbi dintre FCSB si Dinamo, terminat egal, cu scorul de 1-1, au avut loc incidente destul de serioase in tribune, asta dupa ce suporterii dinamovisti au vrut sa duca pe teren bannerul dedicat lui Catalin Haldan, fix in ziua in care se implineau 19 ani de la moartea acestuia.