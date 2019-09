Incidentul de care a avut parte Adriana Bahmuteanu la un parc acvatic. „Vad cum vin spre mine doua namile, care ma inconjoara si imi blocheaza usile”

adriana bahmuteanu

Vedeta de televiziune Adriana Bahmuteanu a avut parte de un incident neplacut in weekend, la un parc acvatic.

Adriana Bahmuteanu a fost impreuna cu cei doi baieti ai ei, Maximus si Eduard, sa se relaxeze la un parc acvatic din Balotesti.

Insa, vedeta a trecut prin clipe de cosmar dupa ce unul dintre copiii ei si-a pierdut bratara de acces in piscina.

„Cozile infernale de la intrare si privirile plictisite ale casierelor parca prevesteau ca un lucru inceput prost avea sa se termine si mai prost!!! Si asta pentru ca unul din copii pierduse bratara de acces in bazin!!!

Ca sa va dati seama cum fac unii bani, pierderea bratarii costa 200 de lei!!! Pe buune!!! Ca o fi din aur!!! Dupa ce-am platit, mi se spune ca nu pot pleca pana nu completez un formular, dar ca sa astept sa vina seful cu formularele, ca numai el are… si astept degeba vreo 15 minute.

Domnisoara, iI spun casierei plictisite, v-am platit paguba, asta e, lasati-ma sa plec, ma grabesc… Nu, nu asteptati. Nu aveti voie sa plecati, chem paza. Si vad cum vin spre mine doua namile care, nici una nici doua, ma inconjoara si blocheaza usile: nu plecati nicaieri, ca nu vrem noi!!! Semnati formulaarul!!!

Pe bune , mai natarailor, n-aveti dreptul sa ma retineti voi, ca nu sunteti de la politie, v-am platit bratara, lasati-ma in pace… si ei nimic, continuau sa traga de mine sub privirile speriate ale copiilor In fine, dupa vreo alte 10 minute de cearta cu namilele reusim sa deblocam usa si sa plecam!!!

Si uite asa au reusit sa-mi strice ziua, dar si eu o sa le stric viitorul, ca n-o sa ma mai duc niciodata acolo si daca or fi si altii ca mine… ca mine sa pateasca!!! Sa le fie rusine pentru modul urat in care se poarta cu clientii!!!”, a povestit Adriana Bahmuteanu in mediul online.

