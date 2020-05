Incompetența criminala la DSP Suceava! Acuza un donator de echipamente anti-COVID-19

„Criminali!” îi numește omul de afaceri Florin Hozoc pe cei care continuă să întârzie recoltarea plasmei de la sucevenii vindecați de COVID-19 și folosirea ei pentru salvarea pacienților critici infectați cu SARS-CoV-2 din cea mai afectată regiune a României. Florin Hozoc se străduiește de mai multe săptămâni să aducă în cât mai multe spitale din […] The post Incompetență criminală la DSP Suceava! Acuză un donator de echipamente anti-COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.