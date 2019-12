Incompetenta si nepasarea lovesc din nou: S-au oprit reparatiile la Podul Constanta, care continua sa le dea frisoane bucurestenilor UPDATE

Incepute tarziu si in conditii improprii, reparatiile la Podul Constanta s-au intrerupt deja si nu se stie cand sau daca se vor mai relua. Iar asta inseamna ca mii de bucuresteni vor fi nevoiti, in continuare, sa circule cu inima stransa pe Calea Grivitei, pe sub podul care arata de parca e pe punctul de a se prabusi peste sosea.