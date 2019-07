INCONSTIENTA! Au furat o masina plina cu materiale radioactive periculoase

radioactive google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un vehicul care transporta materiale radioactive periculoase a fost furat in Chile, au anuntat autoritatile, citate de agentia de presa Reuters. Agentia nucleara din Chile (CCHEN) a comunicat ca un camion care transporta un aparat radiografic numit "Sentinel 880" a fost furat. Inconstientii din Iasi, adusi in fata judecatorilor! Soferi beti si fara permis au fost prinsi de politisti in trafic Aparatul "contine o substanta radioactiva, Iridiu-192", utilizata pentru tratarea tumorilor, a precizat Agentia nucleara chiliana. "Nu atingeti si nu incercati sa folositi aparatul, deoarece efectele asupra sanatatii pot fi grave", a avertizat Agentia nucleara chiliana. D ...