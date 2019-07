Inconstienta: Au urcat Transfagarasan pe capota masinii

Inconştienţă totală din partea unor tineri. Aceştia au fost filmaţi în timp ce urcă pe Transfăgărăşan pe capota unei maşini. În imagini se văd patru tineri, dintre care unul pare a fi un copil. Se distrează, dansează şi se întind după ramurile din copaci, în timp ce maşina este în urcare pe Transfăgărăşan. Pericolul la The post Inconştienţă: Au urcat Transfăgărăşan pe capota maşinii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.