Inconstienti la volan!: Șoferi, prinsi bauti pe sosele din judetul Constanta

Polițiștii rutieri au întocmit mai multe dosare penale unor șoferi prinși băuți la volan.Potrivit IPJ Constanța, la data de 24 ianuarie a.c., în jurul orei 09.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 39 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 24 ianuarie a.c., în jurul orei 16.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 29 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Tomis din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 24 ianuarie a.c., în jurul orei 17.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Hârșova au identificat un bărbat, de 49 de ani, care a condus un autoturism, pe DC 69, dinspre localitatea Miorița către DN 2A, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 24 ianuarie a.c., în jurul orei 22.50, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Unirii din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 25 ianuarie a.c., în jurul orei 00.30, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 49 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Primăverii din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 25 ianuarie a.c., în jurul orei 04.00, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 21 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 25 ianuarie a.c., în jurul orei 20.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 25 ianuarie a.c., în jurul orei 23.40, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Trandafirilor din localitatea Băneasa, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 00.40, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul I. C. Brătianu din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 01.00, polițiști din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au identificat un bărbat, de 49 de ani, care a condus un autoturism, pe raza localității Sinoe, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conduucere pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 04.00, polițiști din cadrul Secției 7 Rurală Crucea au identificat un bărbat, de 20 de ani, care a condus un autoturism, pe raza localității Topalu, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conduucere pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a refuzat recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemie în sânge.La data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 10.51, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 51 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 39, în localitatea Eforie Sud, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.