INCREDIBIL! A nins in Romania, in luna iulie

zapada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primul strat de zapada din luna iulie a fost inregistrat in noaptea de marti spre miercuri din cauza temperaturilor scazute pe Varful Pietrosu Rodnei, judetul Maramures, la o altitudine de peste 2.300 de metri. Primarul orasului Borsa, Sorin Timis, a declarat astazi ca nu stie sa mai fi fost zapada cazuta in toiul verii in zona. „In ultimele trei-patru zile vremea s-a racit treptat, iar in noaptea de marti spre miercuri a fulguit sus pe munte, astfel ca avem prima zapada pe Varful Pietrosul Rodnei, la peste 2.300 de metri altitudine, inregistrata in luna iulie. Alerta de vreme rea. Cod galben de inundatii in judetul Iasi Temperatura scazuta din noaptea de marti spre miercuri a adus prima zapa ...